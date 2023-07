Jessica Morlacchi sconvolta per Serena Bortone | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 31 luglio 2023) Personaggi tv. . Classe 1987,è una cantante, personaggio televisivo e bassista italiana. Diventata famosa nel 2001 in quanto voce dei Gazosa, in seguito allo scioglimento della band ha portato avanti in maniera altalenante una carriera da solista. Da qualche anno è diventata un volto noto di Rai 1 grazie al suo ruolo di opinionista all’interno del programma di, Oggi è un altro giorno. Lo show non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva e cosìha commentato la cancellazione del programma dellaLeggi anche: “Non è l’Arena”, Memo Remigi torna a parlare del caso: la sua verità Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”,...