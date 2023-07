Jankto e il mio Cagliari sempre moderno

(Di lunedì 31 luglio 2023) Intervista a Comunardo Niccolai, "artista" dell'autogol dei sardi: "È un club all'avanguardia e lui non vorrà più andar via"

Non vado alla ricerca di un applauso ma non voglio che ilpensiero sia manipolato e che non ...è tornato sulle sue dichiarazioni circa il coming out del neo giocatore del Cagliari Jakub...serie ha già giocato con l'Udinese - Sono venuto qui con la motivazione di dimostrare ilvalore,... Ottimismo e fiducia anche dalle parole di Jacub: "Le prime sensazioni sono veramente ottime, ...Lo ha detto il nuovo giocatore del Cagliari, Jakub, ai canali ufficiali del club sardo, parlando anche del suo coming out: 'Voglio ringraziare tutti i tifosi che alarrivo mi aspettavano ...

Abodi: “Non sono omofobo, le mie parole su Jankto fraintese. Ma ai Pride ci sono eccessi” Il Fatto Quotidiano

«Il fatto che mi volesse il mister è motivo d’orgoglio», ammette il ventottenne terzino sinistro milanese, uno dei volti nuovi del Cagliari, nella sua prima conferenza stampa a Châtillon. «Se sono il ...Dopo aver detto addio alla Sampdoria, Tommaso Augello riparte dal Cagliari. L'esterno oramai ex blucerchiato si è presentato ai tifosi sardi ed alla stampa proprio poco fa, direttamente dal ritiro ...