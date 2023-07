Italvolt e PoliMI insieme per trasformare Termini Imerese nella Gigafactory del futuro

Leggi su fmag

(Di lunedì 31 luglio 2023)Spa, l’azienda dietro la gigantesca fabbrica di batterie indipendente più grande d’Italia, sta espandendo la sua collaborazione con il Politecnico di Milano per aiutare i lavoratori di, in Sicilia, a potenziare le loro competenze., stanno pianificando un piano d’azione per capire di cosa hanno bisogno i lavoratori per lavoraredi. L’obiettivo del piano è garantire che i lavoratori coinvolti nel progettoacquisiscano tutte le competenze necessarie per svolgere il loro ruolo. Una volta stabilito il piano, il Politecnico di Milano esi impegneranno a ...