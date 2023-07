Italia femminile | Giugliano non ingrana | la Nazionale ha un problema in regia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) . Sotto tono la centrocampista della Roma Ci sono delle cose che non stanno funzionando nelladi Milena Bertolini, non è un segreto. Tra queste c’è Manuela, centrocampista centrale della Roma a cui in queste due prime partite del Mondiale con Argentina e Svezia è riuscito niente o quasi. Prestazione gravemente insufficienti in entrambe le fasi per la centrocampista della Roma, reduce da una stagione straordinaria in giallorosso sia a livello personale che di squadra. A lei Milena Bertolini ha affidato le chiavi del centrocampo azzurro, con una sorta di premeditato all-in che ha portato all’esclusione dall’elenco delle convocate di potenziali alternative come Galli e Simonetti. La ct ha scelto di partire per la Nuova Zelanda con una sola regista che, non è la prima volta, non sta performando come ci si ...