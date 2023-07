Italia-Cina | Crosetto | “Considero la via della Seta un errore”

(Di lunedì 31 luglio 2023) "Non ci ha portato benefici né vantaggi" “Io” la Via“unche non ci ha portato alcun beneficio né vantaggio commerciale”. Lo afferma, ospite a ‘PiazzAsiago’, il ministroDifesa Guido, rispondendo a una domanda sulla replica del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino alle sue critiche alla via. “L’interesse c’è quando la cosa si vede, l’interesse c’é quando c’è reciprocità e un vantaggio comune” aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche, Crosetto: "Fuori da via della Seta senza danneggiare rapporti"...all'economia in programma in, dove l'attività manifatturiera continua a essere debole, mentre nella zona euro il pil è salito nel secondo trimestre dell'anno dello 0,3% ( - 0,3% in) e l'...... 18', 16', 17': 9 a, 3 bs, 5 mv, 8 et INDIA: 0 a, 5 bs, 1 mv, 21 et Torneo femminile I gironi Pool A: Taipei, Polonia, Brasile Pool B: Argentina,, Germania Pool C:, India, Hong - ...

L'Italia verso l'uscita dalla via della Seta cinese, Crosetto: "Scellerato aderirvi" Today.it

(Adnkronos) – “Io considero” la Via della Seta “un errore che non ci ha portato alcun beneficio né vantaggio commerciale”. Lo afferma, ospite a ‘PiazzAsiago’, il ministro della Difesa Guido Crosetto, ...(Adnkronos) - "Io considero" la via della Seta "un errore che non ci ha portato alcun beneficio né vantaggio commerciale". Lo afferma, ospite a 'PiazzAsiago', il ministro della Difesa Guido Crosetto, ...