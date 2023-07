Italdonne | Boattin | «Bacio con Sembrant? Falso | parlate di calcio»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lisa, esterno dell’Italia femminile, ha parlato dopo la pesante sconfitta subita contro la Svezia al Mondiale Lisa, calciatrice dell’Italia femminile, ha commentato le voci di uncon Lindaprima della sconfitta contro la Svezia. LE PAROLE – «Caro Corriere dello Sport, mi dispiace che un giornale che dovrebbe parlare di sport si abbassi ad usare questi mezzucci solo per fare notizia. Se vuoi parlare di me o Linda parla dio di cose realmente accadute. Mi dispiace dover mettere questa storia per smentire questa notizia inventata che lede la nostra professionalità».

Deve sperare davvero di far bene la ct dell'Milena Bertolini ai Mondiali in Nuova Zelanda, in programma a fine mese (le azzurre ... Difensori : Elisa Bartoli (Roma), Lisa(Juventus), ...Deve sperare davvero di far bene la ct dell'Milena Bertolini ai Mondiali in Nuova Zelanda, in programma a fine mese (le azzurre ... Difensori : Elisa Bartoli (Roma), Lisa(Juventus), ...

Mondiale femminile: la Svezia travolge l'Italia per 5-0 Dopo l'esordio da tre punti contro l'Argentina, l'Italia cede di schianto a Wellington in Nuova Zelanda nel secondo match del girone… Leggi ...Milena Bertolini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato ai microfoni della RAI al termine della partita vinta per 1-0 contro l'Argentina: 'Sappiamo come sia importante iniziare bene. E' stata un ...