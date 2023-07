Istat | pil secondo trimestre -0 | 3% Su anno  pil a +0 | 6%

... in realtà, stando ai dati preliminari diffusi dall', nel secondo trimestre dell'anno a nostra economia ha innestato la marcia indietro: ilinfatti è calato dello 0,3% e, soprattutto, il ...MILANO " L'economia italiana inchioda e mette la retromarcia. Secondo i dati diffusi oggi dall'ilnel secondo trimestre è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, dal +0,6% del primo trimestre, ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. Alla discontinuità dell'...Lo rileva l'sottolineando che alla discontinuità dell'andamento congiunturale nel secondo trimestre, fa fronte l'evoluzione positiva delin termini tendenziali in misura dello 0,6%, che ...

Istat: il Pil dell'Italia cala nel secondo trimestre a -0,3% Il Sole 24 ORE

Secondo l'Istat cala la crescita in Italia. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ( ...Cala la crescita in Italia: nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (quando era ...