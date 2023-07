Istat | il Pil dell’Italia cala nel secondo trimestre a -0 | 3%

(Di lunedì 31 luglio 2023) In calo agricoltura e industria, su i servizi. La variazione acquisita per il Pil nel 2023 è pari allo 0,8%

MILANO " L'economia italiana inchioda e mette la retromarcia. Secondo i dati diffusi oggi dall'ilnel secondo trimestre è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, dal +0,6% del primo trimestre, ed è aumentato dello 0,6% in termini tendenziali. Alla discontinuità dell'...Lo rileva l'sottolineando che alla discontinuità dell'andamento congiunturale nel secondo trimestre, fa fronte l'evoluzione positiva delin termini tendenziali in misura dello 0,6%, che ...leggi anche Fmi alza le stime dell'Italia: meglio di Germania e Francia, in calo agricoltura e industria Nella stima preliminare, l'evidenzia che la flessione delregistrata nel ...

Cala la crescita in Italia: nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (quando era ...Un’indicazione di frenata che conferma i timori espressi qualche giorno fa da Confindustria, che prevedeva però per il secondo quarto dell’anno una crescita a zero, in linea con molti previsori, ...