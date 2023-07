Istat | il Pil dell’Italia cala a sorpresa nel secondo trimestre a -0 | 3% In Eurozona +0 | 3%

(Di lunedì 31 luglio 2023) In calo agricoltura e industria, su i servizi. La variazione acquisita per il Pil nel 2023 è pari allo 0,8%

Il dato italiano è in controtendenza rispetto all'area euro che registra un incremento dello 0,3%, stando a quanto rileva Eurostat nella sua prima stima. L'economia italiana ha registrato una flessione dello 0,3% nel secondo trimestre del 2023, in netta frenata rispetto ai primi tre mesi dell'anno, quando il Pil era cresciuto dello 0,6%. Il Pil italiano è in calo nel secondo semestre dell'anno dello 0,3%. Una flessione, sottolinea l'Istat, dovuta ad "una flessione sia del settore primario, sia di quello industriale, a fronte di una crescita dei servizi".

(Teleborsa) - L’economia italiana registra una flessione dello 0,3% nel secondo trimestre del 2023 rispetto al primo trimestre dell’anno, quando la crescita era risultata positiva in misura dello 0,6% ...Secondo l'Istat cala la crescita in Italia. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente ( ...