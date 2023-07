Istat | frenata Pil II trimestre

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nel secondodel 2023 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ...

Si tratta della primadopo mesi e mesi con il segno positivo. Un dato in calo analogo a quello registrato dai principali paesi della UeNel secondo trimestre del 2023 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ...Secondo i dati diffusi oggi dall'il Pil nel secondo trimestre è diminuito dello 0,3% ... Un'indicazione diche conferma i timori espressi qualche giorno fa da Confindustria , che ...

Istat, frenata del Pil: -0,3% nel secondo trimestre. Ma l’inflazione rallenta ancora la Repubblica

Nel primo trimestre il Pil è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell'1,9% nei confronti del primo trimestre del 2022.Su base congiunturale si tratta del peggior risultato dal quarto trimestre 2020, quando l'attività economica aveva segnato una contrazione dello 0,7% ...