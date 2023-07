Irlanda-Nigeria | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

(Di lunedì 31 luglio 2023) Questa mattina alle 12 anche il Gruppo B chiude la sua pratica con gli ultimi due match rimanenti e validi per la terza giornata della fase a gironi. L’si misurerà con lain uno scontro per il quale non ha più nulla in palio da giocarsi se non l’onore. La squadra biancoverde invece spera di riuscire a chiudere la pratica qualificazione: serve almeno un punto per non fare calcoli, in caso di sconfitta invece la situazione potrebbe complicarsi. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e dove vedere il match, leCrediti foto: FAI Women FacebookL’ci ha provato, guidata anche da un’ispiratissima Katie Mcgabe, autrice tra l’altro di un gol stupendo nella sconfitta ...

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine MONDIALI FEMMINILI 09:00 Costa Rica - Zambia Giappone - Spagna 12:00 Canada - AustraliaPronostici per oggi e calcio in tv: ...L'Australia é a quota 3 avendo vinto contro l'e perso contro laD -D 2 (ore 12) Incontro valevole per la terza giornata del Gruppo H dei Mondiali femminili. L'...... che lunedì 31 luglio scenderanno in campo al Melbourne Rectangular Stadium: in palio il passaggio del turno con un occhio anche al risultato diche giocheranno in contemporanea. 4 ...

Irlanda-Nigeria: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili di ... SPORTFACE.IT

La sfida di lunedì ha un significato enorme per entrambe le squadre, anche se per motivi molto diversi. Alla Nigeria basta un punto per confermare il proprio posto nella fase a eliminazione diretta, ...EIRE vs Nigeria potrebbe consegnare alla nazionale africana uno storico primo posto in un girone dove partiva da outsider, senza alcun favore del pronostico ...