(Di lunedì 31 luglio 2023) Come racconta una ricerca pubblicata nei giorni scorsi da Amnesty International, il 16 luglio il portavoce della poliziaiana Saeed Montazer-Almahdi ha annunciato il ritorno delle pattuglie di polizia perllare l’obbligo di indossare il velo. Subito dopo hanno iniziato a circolare sulle piattaforme social video che mostravanoaggredite da agenti di polizia a Teheran e Rasht e forze di sicurezza che sparavano gas lacrimogenipersone che cercano di impedire gli arresti delle. La nuova fase repressiva in nome della morale, in realtà, è iniziata prima di luglio: certo in forma meno visibile, con agenti e auto della polizia morale privi di identificativi e insegne, con metodi spesso diversi dall’arresto e dal pestaggio. Ma secondo fonti ufficiali dal 15 aprile 2023 più di un ...

Venerdì 28 luglio alle 21.00sul palcoscenico della Piazza Peppe Voltarelli , cantautore, ... per l'il documentario Be my voice di Nahid Persson; per l'Italia alcune denunce riguardanti il ...La temperatura dell'oceano sfiora i 39 gradi, pitoni e iguane scorrazzano in città,la ... Peggio, di aver mostrato un piano di guerra che riguardava un possibile attacco punitivo contro l'in ...'La sensazione è che questi personaggi si comportano come la polizia morale dell'per la difesa ... 'La viltà',a battere sul tasto Padellaro, 'è quella di ripararsi dietro il codice eetico ...

Iran, torna furibonda e crudele la repressione contro donne e ragazze Il Fatto Quotidiano

L'appello di Samira Ardalani, cittadina italiana e figlia di esuli, attivista e portavoce dei giovani iraniani residenti in Italia ...Non solo l’obbligo del velo. Le molteplici forme di oppressione delle donne nell’Iran degli ayatollah. Un rapporto di Amnesty ...