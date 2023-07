Intitolazione a Berlusconi | la consigliera di FdI e la frase su Dell’Utri e la mafia | «In Sicilia servono i compromessi» – Il video

(Di lunedì 31 luglio 2023) «Silviopuò aver avuto contatti con laall’epoca in cui insi facevano saltare i ripetitori Mediaset. Lavoleva essere pagata per non farli saltare e forse avrà utilizzato, il quale, da buonno, sapeva a chi rivolgersi per trattare. Se questo si considera reato, allora sarebbero dovuti essere rinviati a giudizio un bel po’ di imprenditori italiani, perché tutti sanno che, per quieto vivere, si deve arrivare aa volte, purtroppo, per poter operare in». Sono le parole di Lorella Benedetti,comunale di Macerata per Fratelli d’Italia, che lo scorso 26 luglio ha preso così le difese della proposta di Forza Italia di intitolare una via, una piazza o uno spazio ...

È la polemica: "Normalizza i rapporti con la malavita" A mettere in evidenza il nesso tra Dell'Utri eera stato Paolo Romano del Pd: "Per Falcone e Borsellino non abbiamo fatto neanche il ...... Lorella Benedetti - di Fratelli d'Italia - del consiglio comunale quando la maggioranza ha approvato la proposta di Forza Italia per l'a Silviodi una via, o piazza. "Può ...I., consiglieri Iris Savastano e Salvatore Guangi Ordine del giorno avente ad oggetto:"di una piazza o una strada nel Comune di Napoli al Presidente Silvio". Proponente: ...

Intitolazione a Berlusconi, la consigliera di FdI e la frase su Dell'Utri ... Open

ROVIGO - Berlusconi non avrà, almeno per il momento, una via, una piazza, comunque un luogo o una struttura a suo nome. La mozione che ha presentato con questo obiettivo il consigliere ...ROVIGO - Ieri, durante il consiglio comunale di Rovigo, si è discusso riguardo alla proposta del consigliere Antonio Rossini di intitolare una via o un'area pubblica a Silvio Berlusconi, ma la propost ...