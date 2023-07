Interventi di bonifica | a Casazza e Fara 164mila euro dalla Regione

(Di lunedì 31 luglio 2023) LaLombardia, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, ha approvato nella mattinata di lunedì 31 luglio uno stanziamento da 5,9 milioni dicome prima programmazione economico-finanziaria per la realizzazione deglidisul territorio regionale. “Sono risorse – ha dichiarato l’assessore Maione – per il completamento o l’avanzamento delle operazioni già avviate e oggetto di precedenti finanziamenti regionali. Si tratta diattesi da anni, strategici per i territori coinvolti”. “In questi primi mesi di mandato – ha aggiunto Maione – abbiamo dato una accelerata decisa ai progetti diin tutta la Lombardia. La tutela del territorio e le questioni ambientali sono tra le priorità assolute del programma regionale di ...

...e Gestione Integrata dei Siti Contaminati) nel 2019 circa il 60% dei procedimenti diin ... per proporre e trovare una soluzione che permetta di non bloccarenecessari per la tutela ......9 milioni di euro che l'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione ha approvato come prima programmazione economico - finanziaria per la realizzazione deglidisul territorio ...Gliavranno una durata complessiva di circa 90 giorni. In tali vie è prevista ladelle banchine laterali e la successiva asfaltatura fino alle recinzioni. L'accesso pedonale alle ...

Bonifiche ambientali Lombardia, Maione: 6 milioni per 7 interventi Lombardia Notizie Online

È stata inaugurata nei pressi della sede della Bcc Centro Calabria di Catanzaro l'installazione di apparecchi per il controllo e la regolazione della distribuzione idrica alle utenze irrigue dei compr ...Milano, 31 lug. (Adnkronos) - La Regione Lombardia, su iniziativa dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato questa ...