Inter | Thuram | “Milan? Ognuno fa le sue scelte | i fischi non mi preoccupano”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Marcusnon vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura con l’. “Mi ero già immaginato due anni fa con questa maglia addosso. E poi l’e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. È una cosa che non ho dimenticato ed è stato naturale scegliere loro“, le sue parole in un’vista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Fare più di 13 gol? Lavoro per questo – ha aggiunto, parlando poi di Lukaku – Dico solo che io e lui siamo differenti. Lo rispetto, ma io sono altro, siamo molto diversi”. Durante la finestra di calciomercato estiva,era finito anche nel mirino del. “fa le sue, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato deiche mi ...

, il paragone con Lukaku, il derby e la promessa ai tifosi nerazzurriIn questa sessione di mercato, prima di scegliere l'sembrava ad un passo dal Milan; la scelta di trasferirsi ...2 Lunga intervista di Marcusa La Gazzetta dello Sport . Il nuovo attaccante dell'racconta la scelta di venire in Italia, il padre Lilian, riflessioni sul tema razzismo e anche un messaggio... ai tifosi del Milan: '...Era a un passo dal Milan ma alla fine ha firmato per l'. Non è la prima volta che accade sul mercato e Marcus, intervistato dalla Gazzetta, prova a spiegare i motivi della sua scelta. Chiamando in causa il padre, Lilian, ex Parma e Juve: Ha ...

Inter, Thuram: "Farò più di 13 gol. Adriano un idolo. I tifosi del Milan Pazienza" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Fare più di 13 gol Lavoro per questo". Così Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter, nel corso di una intervista a La Gazzetta dello Sport. "Mi ero già ...Marcus Thuram ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dal neo acquisto dell'Inter, che vuole mettersi in mostra in vista dell'inizio della stagione. Queste le ...