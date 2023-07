Inter | senti Skriniar | 'Parlavo col Psg anche durante l'infortunio | mai avuto dubbi' E spunta il 'like' di Zhang

104 Milan Skriniar, ormai ex difensore dell'trasferitosi a parametro zero al Paris Saint - Germain , parla al quotidiano Le Parisien : 'Sono molto felice e molto orgoglioso di far parte di questo fantastico club composto da giocatori ...Commenta per primo André Onana, ex portiere dell'attualmente al Manchester United, ha parlato così dopo l'amichevole persa per 3 - 2 contro il Borussia Dortmund: 'Chiedo molto ai miei compagni perché anche loro pretendono molto da me. E' un ...Il portiere svizzero si è espresso sul suo futuro dopo gli interessamenti dell'. LE SUE PAROLE - "...

Inter, senti Skriniar: 'Parlavo col Psg anche durante l'infortunio, mai ... Calciomercato.com

Il presidente ha raggiunto il club durante la tournée. Obiettivo fissato e parole d’amore per i nerazzurri. Avete sentito Steven Zhang ha raggiunto il proprio club in Giappone. L’Inter si… Leggi ...Il centrale slovacco ha iniziato da qualche settimana la sua nuova avventura a Parigi: le parole di Skriniar sull'Inter ...