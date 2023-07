Inter | senti Skriniar | 'Parlavo col Psg anche durante l'infortunio | mai avuto dubbi a venir qui'

(Di lunedì 31 luglio 2023) Milan, ormai ex difensore dell'trasferitosi a parametro zero al Paris Saint-Germain, parla al quotidiano Le Parisien: "Sono...

Commenta per primo André Onana, ex portiere dell'attualmente al Manchester United, ha parlato così dopo l'amichevole persa per 3 - 2 contro il Borussia Dortmund: 'Chiedo molto ai miei compagni perché anche loro pretendono molto da me. E' un ...Il portiere svizzero si è espresso sul suo futuro dopo gli interessamenti dell'. LE SUE PAROLE - "...... Yann Sommer è stato incalzato dai cronisti presenti allo stadio Nazionale di Tokyo, che gli hanno chiesto conto delle voci che circolano con insistenza circa un suo imminente trasferimento all':...

Inter, senti Skriniar: 'Parlavo col Psg anche durante l'infortunio, mai ... Calciomercato.com

Il centrale slovacco ha iniziato da qualche settimana la sua nuova avventura a Parigi: le parole di Skriniar sull'Inter ...Tra i tanti interventi mediatici che vedono protagonisti i giocatori dell'Inter nella tournée giapponese, arriva dal magazine The Digest un'intervista ad Hakan Calhanoglu, che ...