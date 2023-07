Inter-Psg | data | orario | canale e come vederla in tv | amichevole estiva 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tutte le informazioni per seguire-Psg,. Test di lusso per gli uomini allenati da Simone Inzaghi, impegnati nella tournée in Giappone. A Tokyo, i nerazzurri si misureranno con i campioni di Francia nel match in programma martedì 1 agosto alle 12.00 (ora italiana). La sfida sarà trasmessa da Dazn e i canali Sky Sport (202 e 251), mentre su Sportface potrete restare aggiornati con live testuale, cronaca e highlights con i gol e le azioni salienti. SportFace.