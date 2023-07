Inter ospite del Cagliari alla seconda giornata | out sicuro un sardo!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 31 luglio 2023)di campionato ci saràDomus Arena. Tegola per i sardi, che dovranno sicuramente fare a meno di un centrocampista OUT ? Agosto è alle porte e dunque è lecito pensare già al campionato.c’è, in programma lunedì 28 agosto. Non ci sarà Marco Mancosu. Il centrocampista sardo sarà costretto a sei settimane di stop per un infortunio al ginocchio destro. Il comunicato del club neopromosso: “Nellaodierna Marco Mancosu è stato sottoposto advento chirurgico per esiti di lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Pier ...