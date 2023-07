Inter | ora Inzaghi ha la linea più completa

Questo breve dato può proiettare un'idea sul futuro dell', ma è solo il primo elemento e non certo il più rilevante. Il secondo è statistico. Negli ultimi due campionati in nerazzurro Brozovic ...Un disegno che punta alla ristrutturazione del Meazza e che, visto il no ribadito da Milan ealla riqualificazione dei tre anelli, è sempre rimasto un po' in disparte nel dibattito. Mache ...SCAMACCA - L'alternativa è Scamacca, mac'è l'a insidiare la Roma che non ha ancora presentato un'offerta convincente al West Ham. I giallorossi possono ancora chiudere, ma serve fretta. A ...

L’Inter sta cercando di sistemare al meglio possibile la rosa prima dell’inizio del campionato, ma nei pensieri del club c’è il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni l’argomento è to ...Il d.s. dei bianconeri Cristiano Giuntoli vola a Londra per convincere il Chelsea. Ma c’è la grana Vlahovic: nessuno offre 70 milioni ...