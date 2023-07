Inter | nuova maglia trasferta in vendita come l’anno scorso! Una particolarità

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’ha svelato oggi ladivisa daper la stagione 2023-24. La caratteristica principale è la presenza del nuovo sponsor Paramount+ in versione “rivisitata”, cosìironizzato anche sui social dalla stessa azienda americana.– L’ha presentato e messo subito inladaper la prossima stagione. La novità principale sarà rappresentata dalla presenza del nuovo logo Paramount+, masuccesso la scorsa estate, laè stata messa incon e senza sponsor.quando il club, esattamente un anno fa, si ritrovò a dover presentare la prima ...

... avrebbe aperto alla possibilità di unaesperienza in Arabia, nuovo El Dorado del calcio mondiale. IL PIANO - È così che inizierebbe a prendere forma il castello che l'ha in mente, con l'...Ecco le squadre partecipanti che si sfideranno in 4 gironi: Fluminense, Stella Rossa,, Roma, ...i talenti di domani tra questi giovanissimi atleti e riteniamo fondamentale puntare sulla...Lastagione di Serie A si avvicina con l'entusiasmo dei tifosi che cresce a ogni giorno che passa,... Secondo i bookmakers, una delle prime candidate al titolo è l', dopo il suo ultimo ...

Nuova maglia Inter 2023/2024, le foto della divisa da trasferta della prossima stagione Today.it

Lazar Samardzic sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro e l'Udinese hanno trovato l'accordo per il trasferimento e nel fine settimana il ...L'Inter ha messo sul mercato Joaquin Correa, ma al momento le offerte arrivate non soddisfano l'argentino. I nerazzurri ci vorrebbero fare almeno 15 milioni di euro per ammortizzare i costi ...