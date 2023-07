Inter | il Bayern guarda in Spagna per sbloccare la partenza di Sommer

L'continua a lavorare per portare a Milano Yann Sommer . Il club, che ha rapporti ottimi con ilMonaco , fino a questo momento ha sempre cercato un accordo diplomatico con il club tedesco ...Che il sacrificato per fare spazio all'exdovesse essere Vlahovic è storia arcinota: nella speranza che Psg eMonaco potessero suonare al citofono e presentarsi dalle parti di via ...I centravanti in questi giorni vanno di moda: mentre ilMonaco si avvicina ad Harry Kane , l' Al - Hilal avrebbe offerto 140 milioni al Napoli per Victor Osimhen . Primo tentativo dell'...

Dalla Germania - Inter in pressing per Sommer, ma il Bayern Monaco non esclude la permanenza

L' Inter ha identificato nel portiere svizzero Yann Sommer il sostituto di André Onana. Sul contratto che lega il calciatore al Bayern Monaco è presente una clausola rescissoria del valore di circa 6 ...Yann Sommer è destinato a vestire la maglia dell’Inter. I tedeschi del Bayern Monaco però preferiscono fare finta di niente. Nonostante la trattativa sia più che avviata, il portiere… Leggi ...