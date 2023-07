Inter | Calhanoglu | «Scudetto? Dobbiamo sempre stare in testa alla classifica»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato degli obiettivi del club nerazzurro per la nuova stagione Hakan, centrocampista dell’, ha così parlato in un’vista a The Digest. SUI NUOVI ARRIVATI – «I cambi di giocatori sono inevitabili nel mondo del calcio. Mi sono divertito molto all’con i giocatori che se ne sono andati e auguro loro tutto il meglio nelle loro nuove squadre. Lo stesso si può dire per i nuovi giocatori dell’. Sono tutti bravi, giovani e forti. Contribuirannosquadra allo stesso modo dei giocatori che se ne sono andati. E dopo tutti questi anni nella squadra, cerchiamo di aiutare i nuovi giocatori in ogni modo». SE FAREMO MEGLIO DELL’ANNO SCORSO? – «Abbiamo ottenuto molto la ...

Dal magazine The Digest , giunge un'intervista ad Hakan, in cui tocca molti argomenti, tra cui i nuovi innesti dell', le partenze concretizzate negli ultimi giorni e le aspettative ...

L'Inter prosegue la tournée asiatica, preparando sul campo la prossima stagione di Serie A. Dal magazine The Digest, giunge un'intervista ad Hakan Calhanoglu, in cui tocca molti argomenti, tra cui i n ...Hakan Calhanoglu, al magazine 'The Digest', ha parlato di Cuadrado: Sono contento che sia qui. È un grande giocatore e non ho dubbi sulle sue capacità. Penso che sia ...