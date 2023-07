Inter | ag Fabbian smentisce le voci contro l'Udinese | 'La trattativa è ancora in corso'

Commenta per primo L'affare trae Udinese che porterà Lazar Samardzic a Milano non verrà bloccato dal presunto malcontento di Giovanni, contropartita scelta da Marotta e Ausilio per abbassare le richieste dei friulani ...... il suo agente Michelangelo Minieri ha voluto smentire tali voci, ribadendo invece la disponibilità dial trasferimento. Così il noto procuratore sull'operazione trae Udinese: '...Rischia di complicarsi l'affare per l'acquisto di Lazar Samardzic da parte dell': il motivo è legato a GiovanniSembrava tutto fatto per l'arrivo di Lazar Samardzic all', ma ora sarebbe sopraggiunto un nuovo ostacolo. I nerazzurri hanno già trovato l'accordo con ...

Messaggero Veneto - Samardzic verso l'Inter, anche se Fabbian punta i piedi davanti all'Udinese Fcinternews.it

Prosegue nel frattempo la ricerca di due portieri. Per Sommer sembra solo questione di tempo, col Bayern Monaco che darà il via libera ...In mattinata era stato rilanciato dai media il disappunto di Giovanni Fabbian al trasferimento all’Udinese. Secondo le basi d’accordo tra le dirigenze di Zhang e Pozzo, il giovane attaccante sarebbe a ...