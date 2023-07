Intensità | costruzione dal basso e riaggressione | su cosa sta lavorando Allegri

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ultimo allenamento in California per la Juventus prima del trasferimento in Florida: le novità dell'estate con la nostra inviata negli Usa Fabiana Della ...

Ultimo allenamento in California per la Juventus prima del trasferimento in Florida: le novità dell'estate con la nostra inviata negli Usa Fabiana Della ...... fatta eccezione per i servizi ad altadi manodopera. Nell'offerta economica, l'operatore ... dei servizi prestati o del metodo di; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni ...... che infatti ha vissuto gli ultimi allenamenti con molta grinta ed: l'obiettivo è ... Corini continua a spingere sul 4 - 3 - 3 e sui movimenti (soprattutto senza palla) nelladell'...