Inseguiti da un' orsa | li attacca per difendere il cucciolo 

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Due giovani sono statida un'sul sentiero Mandrel nelle Giudicarie in Trentino. Un ragazzo per fuggire si è arrampicato su un albero e cadendo si è ferito. L'incontro con l'è avvenuto questa mattina verso le ore 6. L'ha avvicinato i due cacciatori durante un'escursione. I due giovani hanno incontrato l'animale che era accompagnato da un piccolo che dormiva sul sentiero Mandrel nei pressi di malga Avalina a 1.970 metri sopra l'abitato di Roncone. Uno dei due è scappato lungo il sentiero di ritorno, mentre l'amico si è arrampicato su una pianta dove però l'lo ha inseguito e lo ha agganciato a una ghetta facendolo cadere al suolo. Successivamente i due plantigradi - mammae cucciolo - si sono allontanati. Caduto su una pietra, il giovane ha ...

Due cacciatori sarebbero stati inseguiti da un'orsa sul sentiero Mandrel nelle Giudicarie in Trentino. "Con tutta evidenza si è trattato di un cosiddetto 'falso attacco' che conferma come…