Innovazione | arriva con i droni la guida turistica del futuro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nasce 'Adplace', primo portale che 'mostra' in anteprima riprese straordinarie di bellezze storiche, artistiche e naturali da visitare nella Regione Laziodal cielo ladel. Si chiama ‘Adplace’ ed è il primo portale online che propone straordinarie immagini riprese dadelle tante bellezze storiche, artistiche e naturali, spesso poco conosciute, presenti su tutto il territorio della Regione Lazio. Per organizzare una gita o un week-end, sarà così possibile visionare in anticipo brevi video, dinamici e di grande impatto, consentendo all’utente di scegliere cosa visitare dopo averne vista una sintetica anteprima sul proprio smartphone. Il portale è stato realizzato dall’associazione Adplace (‘I advice you a place’ – Ti consiglio un luogo), come progetto vincitore del ...