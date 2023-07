Influencer | la stretta della GdF su donazioni e regali | «I pagamenti digitali non vengono dichiarati»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023)sui social, (possibili) evasori per il fisco. La guardia di Finanza ha intensificato controlli e verifiche fiscali nei confronti di quelle “star” del web che ottengono introiti “facili”, molto spesso in nero. Nel mirino delle fiamme gialle, scrive Il Messaggero, il cosiddetto unboxing, l’atto di spacchettare acquisti online oinviati dai brand davanti alla telecamera (del telefonino). Fin qui, tutto nella norma se non fosse che a volte gli, per svuotare gli armadi, mettono in vendita idegli sponsor. I follower li acquistano, pagandoli molto spesso con PayPal. Strumento, questo, utilizzato anche dagli stessi brand per remunerare le “celebrities” dei social, sotto forma di “donazione”. Il problema è che di questi– scrive il ...