Inesistenti cornici dell’iPhone 15 Pro per un nuovo record

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 luglio 2023) Non manca molto all’uscita15 Pro: per la prima parte di settembre, i nuovi modelli di melafonini dovrebbero essere all’interno di un evento ufficiale Apple di cui attendiamo la data esatta di svolgimento. Più che normale è dunque che le anticipazioni sul prossimo hardware si moltiplichino a dismisura. Quando poi queste ultime arrivano da informatori autorevoli come Ice Universe, c’è da stare certi di avere a disposizione elementi di indiscusso calore sui quali ragionare. A più riprese, si è parlato dell’estrema accuratezza nella progettazione del design per gli iPhone 15 Pro e Pro Max di quest’annata. Ora, proprio grazie all’informatore Ice Universe appendiamo che i dispositivi top premium avranno una cornice davvero sottilissima. Non si andrà oltre gli 1,5 millimetri di contorno del display. Questa speciale evoluzione sarà possibile grazie alla ...