Industria e agricoltura buttano giù il Pil. Ed è anche colpa dei cambiamenti climatici

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ora Meloni non può più dire che cresciamo più degli altri. A farlo al suo posto, in ogni caso, ci pensa il ministro Urso, secondo cui il nostro Paese va "di gran lunga meglio" della media europea. Ma non è proprio così

I danni incausati dal caldo, si manifestano su tutte le coltivazioni per le quali la ... a cui viene riconosciuto un prezzo da 'strozzo', e le grandi multinazionali die GDO ...A motivare il calo tra trimestri, oltre alle tre giornate lavorative in meno nel secondo, sono anche le riduzioni del valore aggiunto nei comparti dell'e dell', silvicoltura e ...... precisa l'Istituto di statistica, è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell', silvicoltura e pesca sia in quello dell', mentre il valore aggiunto ...

Istat, cala il Pil dell’Italia nel secondo semestre: -0,3%. Male agricoltura e industria Il Fatto Quotidiano

Ora Meloni non può più dire che cresciamo più degli altri. A farlo al suo posto, in ogni caso, ci pensa il ministro Urso, secondo cui il nostro Paese va ...Operativo il decreto legge che introduce condizioni speciali per l’utilizzo della cassa integrazione nell’edilizia e in agricoltura a fronte di situazioni climatiche eccezionali, tra cui ondate straor ...