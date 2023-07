Incidente in moto | Bollate scossa per la morte di Linda Ferrigno

(Di lunedì 31 luglio 2023), originaria di, è morta in un tragicoinsabato mattina sulla statale del Sempione a Pogliano Milanese. La donna, di 42 anni, madre di un figlio, era cresciuta ae viveva a Nerviano. Il tragicostradale è avvenuto verso le 9,30 tra Pogliano e Nerviano. La donna, in ...

Era in attesa di mangiare un panino nei pressi di un furgoncino fermo a bordo strada quando è stata travolta dal corpo in caduta libera di un uomo , poi deceduto in seguito a un drammaticostradale. Tragedia la notte scorsa sulla strada statale 145 Sorrentina a Castellammare di Stabia dove un uomo di 42 anni è deceduto sul colpo dopo aver impattato, mentre era alla guida di ...Nell'è rimasta leggermente ferita una minorenne che si trovava casualmente al bordo della strada. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato i veicoli mentre la salma è stata ...La donna, 86 anni, non si era accorta di aver imboccato via Firenze in senso contrario e ha rischiato di scontrarsi con una

SABAUDIA – Un motociclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Migliara 49 dove l’uomo è uscito di strada finendo contro un cartello stradale. L’impatto è stato vi ...Incidente mortale in via Lazzaro, nella zona di corso Tukory, a Palermo. Uno scontro violento tra due moto, una stava entrando in ospedale e l’altra stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velo ...