Incidente a Castellammare sulla “Sorrentina” | morto un 42enne Ferita 16enne

...uomo di 42 anni è morto e una giovane di 16 anni è rimasta ferita in unstradale avvenuto nella notte sulla strada statale 145 Sorrentina al km 12, all'altezza del comune di...Un uomo di 42 anni è morto e una giovane di 16 anni è rimasta ferita in unstradale avvenuto nella notte sulla strada statale 145 Sorrentina al km 12, all'altezza del comune didi Stabia (Napoli). Il 42enne, di Piano di Sorrento, viaggiava a bordo del ...Mercoledì l'ultimo, al largo di Puolo tra Sorrento e Massa Lubrense in piena area marina ... La Capitaneria di Porto didi Stabia, guidata dal comandante Rosamarina Sardella , ...

Incidente a Castellammare, morto 42enne. Ferita una ragazzina: è ... Fanpage.it

Napoli, 31 lug. - (Adnkronos) - Un uomo di 42 anni è morto e una giovane di 16 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella ...Castellammare. Scooter contro auto, morto un un 42enne, travolta e ferita anche una 16enne in attesa di un panino. È accaduto la scorsa notte, poco prima delle 3 lungo la statale ...