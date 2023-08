Incendio sulla A1 a Caianello | auto divorata dalle fiamme

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 31 luglio 2023). Questo pomeriggio verso le ore 18.30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Teano è intervenuta sull’strada A1 direzione Nord da Capua verso Caianiello. I Vigili sono stati allertarti per undi un un’mobile in transito al km 695 dopo l’area di servizio Teano. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’ormai propagatosi a tutto il veicolo limitando i disagi per la circolazionestradale. Successivamente il veicolo è stato messo in sicurezza per il successivo recupero.