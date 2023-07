Incendiano la casa dell’animalista | muoiono quattro cani che avevano trovato una famiglia

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Per protesta e cattiveria, fanno un dispetto a una persona e ne fanno le spesepoveri animali: insorge il web Una delle cose più infami e indegne che ci possano essere. Fare un dispetto a una persona, lanciare un avvertimento e vedere che alla fine a farne le spese sono delle povere bestiole che non c’entrano nulla.poveriche non hanno avuto scampo e che sono rimasti uccisi dalla superficialità e malvagità umana. Hanno tentato di salvarsi in tutti i modi, ma per loro non c’è stato niente da fare, intrappolati tra le fiamme con dei gemiti e urla di dolore che gridano ancora vendetta. Laandata a fuoco dove hanno perso la vitapoveri(Facebook Notizie.com)Un incendio causato per fare del male e che voleva essere un ...