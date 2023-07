(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) ha pubblicato il Rapporto “Clima innel“. Il rapporto mostra che ilpiùdal 1961, con un’anomalia media di +1,23°C rispetto al valore climatologico 1991-2020. Questo significa che la temperatura media inè stata superiore di 1,23°C rispetto alla mediaanni dal 1991 al 2020. Ilsegnato da una straordinaria ondata di calore nel nostro territorio, infatti, èclassificato comepiùdal 1961. Le temperature hanno superato di 0,58°C il precedente record del 2018 e addirittura di 1,0°C il valore del...

... ma sono stati tanti anche gli elettori che nelhanno preferito votare Fratelli d'proprio perché Giorgia Meloni ha promesso di cancellare una misura che in questi anni - secondo la ......e opposizione resta anche la questione delle commissioni d'inchiesta proposta da Fratelli d'...hanno evitato mancati esborsi del reddito a circa tre milioni di domande tra il 2019 al, per un ...... come scrive Michele Damiani su "Oggi" il settore fa il pieno di occupazione , indicando il videogioco "sempre più protagonisti della filiera culturale e creativa italiana" ; "nel, con ...

In Italia il 2022 è stato l’anno più caldo degli ultimi sessant’anni QuiFinanza

Per rigenerare e utilizzare la terra, gli abitanti del Delta del Danubio in Romania bruciano la vegetazione. Attualmente, la Romania è responsabile di quasi la metà di tutti gli incendi nelle aree pro ...Nel 2021 l’importo si era fermato a 266,5 milioni contro i 512,3 milioni del 2022. Nel capoluogo lombardo sono entrati 48,2 milioni. La ricerca del Centro studi enti locali (esclude Roma) ...