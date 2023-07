(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Grazie a chi mi ha donato ile grazie all’Italia che mi ha restituito la speranza di vivere”. Con queste parole ha voluto ringraziare il personale sanitario dell’ospedale Monaldi diche si è preso cura di lei nel percorso che l’ha condotta a un trapianto di. Una storia, la sua, di speranza e di rinascita. La donna ha 44 anni e, 13 anni fa, è arrivata a, fuggendoguerra epovertà, in cerca di un futuro migliore. È stato qui che, circa 10 anni fa, ha scoperto di essere affetta da un grave scompenso cardiaco. Una malattia che ha compromesso la sua normale esistenza, come si legge nella lettera che, una volta guarita e tornata a casa, ha voluto scrivere e ha indirizzato “ai ...

In fuga dalla Nigeria, ha trovato un cuore nuovo a Napoli

