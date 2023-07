Immissioni in ruolo docenti di religione cattolica | 129 le assunzioni per il prossimo anno scolastico DECRETO PDF

"Sono più di 7 mila i posti vacanti e disponibili per gli insegnanti di religione cattolica, ma per questa estate sono state autorizzate solo 129di", spiega il presidente Anief, ...Alle 12 si sono concluse le operazioni per inoltrare la presentazione delle domande per leinda call veloce. Ecco alcuni chiarimenti a cura della Uil Scuola Rua. Prima di tutto il sindacato chiarisce che in caso di rinuncia alla procedura oppure di rinuncia alla provincia ...'A livello regionale su 4.154inautorizzate dal ministero, a fronte di oltre cinquemila cattedre vuote, sono stati reclutati con un contratto a tempo indeterminato "appena" 2.500 docenti che andranno a occupare ...

Immissioni in ruolo docenti 2023: rinunciatari scorso anno non possono partecipare nemmeno alla call veloce di quest’anno Orizzonte Scuola

Si è svolta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante riunione con i sindacati rappresentativi della Scuola. All’ordine del giorno: il quarto scorrimento della Graduatoria di Merito del ...Appello della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Ioc/Unesco) a chi trascorre le proprie vacanze sulle coste o in mare nel Mediterraneo per difenderne l’ecosistema ...