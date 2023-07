Immissioni in ruolo Call veloce | alle 12 si stop alle domande Cosa c’è da sapere

(Di lunedì 31 luglio 2023)12 del 31 luglio si chiudono le istanze per partecipare alla fase delladelleindocenti 2023. Ecco le informazioni utili per chi farà domanda prima dellodelle operazioni. L'articolo .

in2023/24 Ricordiamo che le operazioni diinordinarie (da GaE e GM) si avviano ormai verso la conclusione, con lo svolgimento della suddetta procedura per ...Queste disponibilità, pertanto, non possono essere utilizzate per leined essendo spezzoni - sebbene ricondotti a posto intero - sono assegnati con supplenza al 30 giugno. Concorso ...Call veloce ordinaria chi potrebbe partecipare Potranno partecipare alla call veloce ordinaria gli aspiranti che fanno parte di una GAE, ma pur partecipando alleindella propria ...

Immissioni in ruolo docenti 2023: rinunciatari scorso anno non possono partecipare nemmeno alla call veloce di quest’anno Orizzonte Scuola

36 CCNL (che consente al docente di ruolo di accettare un incarico a tempo determinato per altra classe di concorso). Infatti, il Decreto 138 del 13 luglio 2023 che disciplina le operazioni di ...L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito è quello di attribuire i posti disponibili residuati dopo la fase ordinaria di immissioni in ruolo da graduatorie ad esaurimento e da graduatorie ...