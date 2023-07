“Illegale tenere migranti minori negli hotel per clandestini” | la condanna dei giudici di Londra Centinaia i giovani scomparsi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Accogliere i richiedenti asilo minorennipergestiti dal Ministero dell’Interno dove “non hanno la dovuta assistenza delle autorità locali e sono messi a rischio di essere sfruttati dalla criminalità organizzata, è una praticache viola il dovere più fondamentale di uno stato civilizzato”. L’ultima sentenza dell’Alta Corte dipiomba come un macigno sulle politiche anti-immigrazione clandestina del governo Sunak, già molto controverse seppure prese a modello dalla nostra primo ministro Giorgia Meloni. Unasenza mezzi termini alla pratica ‘sistematica’ di ospitare i bambini che arrivano non accompagnati sulle coste britanniche a bordo dei gommoni, per essere speditiove sono tenuti i ...

“Illegale tenere migranti minori negli hotel per clandestini”: la condanna dei giudici di Londra Il Fatto Quotidiano

