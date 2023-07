Il virus fa scattare l' allarme rosso | la zona d' Italia tartassata dal West Nile

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo il primo caso in Veneto di infezione nell'uomo, in provincia di Verona, cresce l'attenzione verso la diffusione del. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a partire dal 13 luglio ha registrato 6 casi di positività in zanzare nelle province di Verona, Rovigo, Padova e Venezia. «Siamo di fronte al classico caso da manuale poiché l'infezione nell'uomo si manifesta generalmente 2 settimane dopo le prime positività nelle zanzare», afferma Gioia Capelli, direttrice sanitaria dello Zooprofilattico. L'episodio è accaduto infatti in unanon lontana dal comune di Ronco all'Adige (Verona), dove il 17 luglio è stata registrata la prima positività diin zanzare. «Fortunatamente - sottolinea Capelli - quest'anno la ...

Caldo e incendi, Capua fa scattare l'allarme virus: "Con gli insetti nuovi focolai" Il Tempo

Dopo aver riscontrato la positività all’infezione in tre volatili in provincia, è scattata l’ordinanza comunale di disinfestazione in determinate aree all’aperto.L'ondata di caldo estremo che sta travolgendo la penisola italiana, causando danni di ogni genere e vittime, può provocare seri ...