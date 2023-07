Il trend più spiazzante della stagione calda attrae e fa discutere allo stesso tempo

Leggi su amica

(Di lunedì 31 luglio 2023) Con le alte temperature delle ultime settimane e il caldo che rende la vita difficile sia a chi è rimasto in città che chi è già partito per le vacanze, le uniche scarpe che viene voglia di indossare sono le flip flop. Ma in maniera del tutto inaspettate è scoppiata anche la tendenza che mette in pratica l’opposto. Ovvero quella di indossare gli stivali in estate. Normalmente riservati a stagioni meno bollenti, gli stivali hanno però spiazzato tutti facendosi vedere in giro ai piedi di ragazze e donne di ogni età. Associati a capi con i quali normalmente non lo sono mai. Dalle canotte alle bralette, dagli hot pants alle mini. Siamo infatti abituati a vederli abbinati a pantaloni e gonne lunghe. Oppure in caso di shorts e minigonne, inseparabili da calze e collant di ogni sorta. La tendenza summer boot Ora gli stivali fanno coppia con le gambe nude che magari fanno sfoggio ...