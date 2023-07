Il Suzuki Discovery Tour 2023 alla scoperta della Toscana

(Di lunedì 31 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) –ripropone il, l’innovativa formula che trasforma il demo ride in un’esperienza coinvolgente. Con questa iniziativa la Casa di Hamamatsu offre agli appassionati l’opportunità di passare un’intera giornata in sella ad uno dei modelli GSX-S (GSX-8S e GSX-S1000GT) e V-Strom (800DE, 1050 e 1050DE). Ildà l’opportunità di scoprire alcune delle zone più bellee delle sue specialità gastronomiche in sella allepiù desiderate del momento. Oltre a dare modo di trascorrere un pò di ore all’insegnapassione per le due ruote, ilè la situazione ideale per provare a fondo le qualitàmoto in ...

Il calendario delTour 2023 si articola tra agosto e settembre, nell'ambito di sette weekend. In ogni fine settimana saranno organizzati due tour, uno il sabato e uno la domenica, ...IlTour torna anche nel 2023, portando, in questa occasione, gli appassionati a due ruote del marchio giapponese in Toscana . Una giornata in sella ad una GSX - S o V - Strom, specialità ..

