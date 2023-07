Il successo della scherma italiana ai mondiali di Milano

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - "E' andata molto bene, abbiamo chiuso a dieci medaglie. Un grande. La Francia? Noi e loro siamo i più forti, ecco perchè ci sfidiamo sempre. L'organizzazione di questiè stata ottima. Ora incrociamo le dita per le Olimpiadi". Maurizio Randazzo, avvocato e vice presidente di Feder, capo delegazione aidiappena conclusi e campione olimpico ad Atlanta e Sidney nella specialitàspada, traccia un bilancio con AGI a gare terminate. "Siamo molto soddisfatti, dieci medaglie sono un gran risultato - spiega l'ex schermidore - ci siamo avvicinati al record di Cairo nel 1949 e Catania nel 2011. Certo, sul finale c'è stata amarezza per il risultato del fioretto maschile. L'ultimo giorno c'era Marini che aveva vinto l'oro individuale e speravamo ...

"Questa firma rappresenta un notevolesul piano commerciale, perché gli OPV appartengono alla famiglia FCX, l'architravenuova offerta di Fincantieri nell'ambitoDifesa su scala ...Dopo ilscorsa edizione che ha segnato il rilancio post - pandemia, la manifestazione verrà riproposta in "versione itinerante", per vivere il Borgo antico di Castelvetro in ogni suo ...La tappa di Parma, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Parma , è l'appuntamento conclusivorassegna "Lezioni Treccani" nella regione dopo le serate di grande...

Il 'successo' della scherma italiana ai mondiali AGI - Agenzia Italia

Un’idea, una suggestione che può infiammare il mercato bianconero. Una missione ancora non partita e che sta vivendo i suoi albori nel corso di queste ore ma che può diventare un pensiero stupendo di ...CHENGDU (CINA)- La Nazionale maschile non bissa il successo della femminile ed esce battuta al tie break 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13) contro la Germania trascinata dal capitano Rohrs autore ...