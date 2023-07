Il sondaggio che annienta la sinistra | cosa dicono i numeri

L'IPOTESI ITALIANA - A formularla potrebbe essere l'Atalanta ,fino ad ora però si è fermata ad un semplice. Il profilo del belga piace agli orobici,di lui han chiesto in occasione ...Per ora unesplorativo, per capire e senza correre, ma con eventuali sviluppi da seguire". E questa potrebbe essere la volta buona, dal momentoGigio non è in cima alle preferenze del ...L'ultimo dato sul successo della coalizionesostiene l'esecutivo è arrivato daldi Swg realizzato per il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Nella rilevazione Fratelli d'Italia sale ...

A luglio Forza Italia cala più di tutti nei sondaggi Pagella Politica

È stato il grande acquisto dell'ultimo mercato estivo del Milan targato Maldini, e adesso i nuovi dirigenti rossoneri sono lì in Via Aldo Rossi a trovargli una nuova sistemazione. Per un addio definit ...Arriva alla fine dell’estate, il 29 settembre, ma è il vero evento della politica di questa stagione il Berlusconi Day. Perché contiene l’omaggio a Silvio nel giorno del ...