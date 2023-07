(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilcontinua a sfoltire la rosa a disposizione di Pioli: dopo Rebic, un altro giocatore si prepara a lasciare la compagine rossonera. Prosegue a marce alte il mercato del, che da ormai diverse settimane ha sottoposto la rosa a disposizione di Stefano Pioli ad un pesante restyling volto a renderla maggiormente competitiva e tagliare gli elementi ritenuti non più imprescindibili. Ad accendere la miccia è stata la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Da quel momento in poi i rossoneri si sono scatenati, prendendo ben 7 nuovi giocatori. Un ulteriore colpo in entrata (Yunus Musah) è all’orizzonte ma il club, al tempo stesso, risulta impegnatoin una serie di. Ante Rebic, ad esempio, ha giàto la compagnia. Il croato, nella scorsa stagione, è scivolato indietro ...

Il centrocampista classe '98 è sostanzialmente l'ultimoda piazzare dopo le cessioni di ...il quotidiano spagnolo, si tratterebbe di un affare da circa 3 milioni di euro. Villar è in ...molti addetti ai lavori, il Barcellona decise di puntare su Arthur su indicazione di Messi ... tanto da diventare presto un. Nella passata stagione venne girato in prestito al Liverpool ...Tornando al sondaggio, invece, i tifosi su Twitter hanno decretato alposto il passaggio di unbianconero come McKennie alla Roma con il 26,6%. Alle spalle del centrocampista ...

Il secondo esubero saluta: Milan velocissimo anche nelle cessioni Rompipallone

Secondo l'edizione odierna del Daily Express, il Manchester United è vicino a piazzare un esubero che potrebbe portare nuova liquidità per affari in entrata tra cui ...La Juve supera il Milan ai rigori a Los Angeles. Allegri promuove Chiesa ma aspetta rinforzi. Pioli, soddisfatto del mercato, non si preoccupa ...