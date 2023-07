Il salario minimo? Roba da fascismo Conte e Schlein studino prima la storia

BOLOGNA -, sì o no Cosa accadrebbe al mercato del lavoro nel sistema italiano A Bologna le Acli provano a rispondere a questa domanda simulando l'introduzione di una paga minima di nove euro l'...Si parla tanto di: ma al ceto medio chi ci pensa Ricordiamoci sempre: questo Governo ha aumentato la benzina per dare soldi alle squadre di serie A. E per me questa è la dimostrazione ...E critica la Meloni sul Reddito di Cittadinanza, sul, sulla autonomia differenziata, sulla posizione dell'Italia nella guerra fra Russia - Ucraina, sull'appiattimento italiano (e della ...

Il Governo non ha capito a cosa serve il salario minimo Today.it

“Si continua senza sosta una guerra ingiustificata a oltre 3 milioni di persone…i nostri poveri invisibili”: lo scrive sul suo blog ...Colpisce questo sistematico accanimento contro i più bisognosi, la cui condizione spesso è frutto di un contesto sociale che prescinde dalla persona. Il Pd si ...