Il Regno Unito concederà nuove licenze di petrolio e gas nel Mare del Nord

LONDRA " Voltare le spalle alla politica che difende l'ambiente : i conservatori britannici hanno deciso che è questa l'ultima carta per cercare di evitare una sconfitta ormai pronosticata da tutti ...Si va dai mercati storici di sbocco come Usa , Germania,e Svizzera , pari a oltre la metà delle esportazioni italiane, alle sempre più importanti piazze ad alto tasso di crescita come ...Si va dai mercati storici - come Usa, Germania,e Svizzera, pari a oltre la metà delle esportazioni italiane - alle più importanti piazze ad alto tasso di crescita - Canada, Francia, ...

Regno Unito: per un refuso migliaia di mail top secret della Difesa sono state inviate al governo del Mali in… la Repubblica

Il governo del Regno Unito si è impegnato a concedere almeno cento nuove licenze per l’esplorazione di giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha fatto ...L'inquietante video di un "salmone zombie" ha allungato un'ombra sulle effettive condizioni degli animali negli allevamenti.