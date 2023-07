Il Pil scende ma la recessione è lontana se la Bce smette di rialzare i tassi

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cala la crescita in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Istat l’economia del nostro Paese ha registrato una flessione dello 0,3% nel secondo trimestre dell’anno. La contrazione è prevalentemente dovuta ad una flessione del settore primario e di quello industriale, a fronte di una moderata crescita del comparto dei servizi. L’Istat ha dunque certificato che “in termini di variazione acquisita, per il 2023, la crescita si attesta nel secondo trimestre allo 0,8%, in leggera discesa rispetto al valore del primo trimestre, che era stato pari allo 0,9%”. Il rallentamento dell’economia era prevedibile, la caduta di tre decimi di punti del Pil no. Partiamo infatti con il dire che la politica monetaria restrittiva della Bce per combattere l’inflazione “comporta inevitabilmente un calo dell’attività”, sottolinea il Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in una intervista a ...