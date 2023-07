Il pil italiano nel secondo trimestre 2023 è calato dello 0 | 3 % Rallenta anche l' inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 31 luglio 2023) L'Istituto nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso la stima preliminare della crescita economica in Italia per ildel, evidenziando una contrazione del pil0,3 per cento, rispetto alla crescita0,6 per cento registrata nelprecedente. Nonostante questa flessione congiunturale, si nota una tendenza positiva nel lungo termine, con il pil in aumento0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresentando la decima crescita trimestrale consecutiva. Tuttavia, i dati delhanno contribuito a una crescita acquisita del pil per l'intero annopari all'0,8 per cento, leggermente inferiore rispetto al valore del primo ...