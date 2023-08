Il Pil cala | Giorgetti e Crosetto puntano il dito verso la Bce

E non per quisquilie come la rivolta dei poveri senza più Reddito, il crollo del, il boom di ...che gli inceneritori non vanno costruiti' di Luca De Carolis Le grane di Meloni L'inflazione, ma ...La rassegna stampa odierna dei cinque principali quotidiani italiani CORRIERE DELLA SERA 'Rallenta la crescita italiana', titola il principale quotidiano nazionale. 'Ildello 0,3%, frenata dell'inflazione. Tensione sui tagli al Reddito'. L'editoriale sul tema economico è di Giavazzi: 'Speranze (e realtà) sul Pnrr'. Foto notizia sull'omicidio di Mahmoud a ...Leggi Anche Terrasini (Palermo), perde Rdc: fa irruzione nella stanza del sindaco e minaccia di dare fuoco Leggi Anche Istat: 'Italiadello 0,3% nel secondo trimestre' in controtendenza rispetto all'Eurozona Sale la tensione per Reddito di Cittadinanza, pressione sui Comuni Intanto la paura di perdere il sostegno del ...

Il Pil dell’Italia cala a sorpresa nel secondo trimestre a -0,3%. In Eurozona +0,3% Il Sole 24 ORE

Salgono le proteste, soprattutto al Sud. L’attacco russo a Kryvyi. E Mali e Burkina avvertono: intervento in Niger sarebbe guerra. Le notizie del giorno ...Il ministro delle Imprese Adolfo Urso punta sull’introduzione di un calmiere di alcune categorie di beni nell’ultimo trimestre dell’anno grazie a un patto con associazioni e imprese ...